День закоханих: історичний музей у Дніпрі презентує відеоцикл «Амурні історії»

До 14 лютого - Дня закоханих - Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.Яворницького підготував цикл відеосюжетів "Амурні історії".

Про це повідомляє пресслужба закладу у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У музеї зазначили, що цикл відеосюжетів, які будуть поступово викладатися на Фейсбук-сторінці, - це шість історій про кохання. Усі вони пов'язані із Дніпропетровщиною походженням героїв чи подіями з минулого цього краю, або розповідають про музейну колекцію.

"Амурні історії в музеї" охоплюють період від часів стародавньої Греції до середини XX ст. З цих історій ви дізнаєтеся, як з'явилися Амури (один з символів Дня всіх закоханих), що являти собою "галантні сцени", чи існує кохання, коли різниця у віці сягає 49 років, чи можна пронести свої почуття через події Другої світової війни", - зауважили музейники.

Читайте також: Роботи українських художниць прикрасять музей просто неба в Італії

"Амурні історії в музеї" - спільний проєкт відділу науково-просвітницької роботи і відділу історії 1917-1945 років ДНІМ ім. Д.Яворницького. Перше відео можна буде побачити вже завтра, 9 лютого.

Продовжить тему кохання виставка "Музейні амури" з фондів закладу, яка працюватиме у залі №11 з 14 лютого, повідомляють у ДНІМ.