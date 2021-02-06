Робота української художниці прикрасить музей просто неба в Італії

Робота української художниці Уляни Сторожилової (Ulitta) представить Україну в інноваційному Міжнародному мистецькому проєкті «Вічне мистецтво поза часом» - виставці просто неба в італійському місті Мері (Сицилія).

Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

«Місія інноваційного проєкту – перетворення головної площі міста та всіх його вулиць на постійний музей-галерею просто неба, який об’єднає твори 60 художників з усього світу, у тому числі мій художній твір «Мелодійність релігій»», - розповіла Укрінформу художниця Сторожилова.

За її словами, кожна робота буде представлена на теракотовій плитці з інсталяціями та стане візитною карткою однієї з вулиць міста.

«Мистецький проєкт був ініційований у березні 2020 року радником культури міста Мері, художником Кармело Аркорачі та всесвітньо відомим сицилійським художником маестро Лоренцо Чіннічі і його сином Франческо Чіннічі, з метою зв’язати людей з мистецтвом під час пандемії COVID-19», - додала вона.

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Відкриття музею просто неба в італійському місті Мері заплановано на 4 квітня 2021 року.

Проєкт розвивається та поширюється, оскільки інші країни та міста зацікавлені взяти участь у цій мистецькій революції. Зокрема, китайсько-італійський екологічний парк Нінбо висловили інтерес для проведення цього проєкту.

Українська художниця запропонувала організаторам проєкту в Італії реалізувати подібний проєкт в Україні у вигляді фестивалю. Тому продовженням проєкту стане проведення благодійного фестивалю інклюзії та мистецтва дружби України та Італії «SuperHeroes Festival» в місті Київ наприкінці весни.

Також у мистецькому проєкті буде представлено художній твір українки Олени Руднєвої.

Зараз над організацією фестивалю в Україні працюють: Оксана Кононець - перша українська тетрамодель, засновниця та Директорка Благодійного Фонду «Нескорені» в Україні, Марія Ткачик – українська скрипалька, акторка театру та кіно, сценаристка, Катерина Крючкова - фотографиня, організаторка благодійних та соціальних фотопроєктів.

Ulitta - псевдонім української художниці Уляни Сторожилової, 1982 року народження.