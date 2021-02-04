У Харкові українську просуватимуть відеобайки за Глібовим та Самійленком

У Харкові створюють відеобайки, які, на думку авторів цього культурно-освітнього проєкту, допоможуть зрозуміти традиції та мудрість пращурів і краще засвоїти українську мову.

Про це розповіла кореспондентові Укрінформу керівниця проєкту «БайкиХАБ» і голова «Платформи театральних ініціатив» Аліна Богданович.

За її словами, для проєкту відібрали 30 творів – порівну українських і зарубіжних в українському перекладі, зокрема, це байки Леоніда Глібова, Петра Гулака-Артемовського, Володимира Самійленка, Жана де Лафонтена і, звісно, легендарного давньогрецького поета Езопа.

Над створенням акварельних ескізів наразі працюють п’ятеро художників, потім з їхніх малюнків зроблять анімацію. Перше відео з субтитрами автори проєкту хочуть викласти в мережу вже наприкінці лютого. Виходитимуть відеобайки періодично аж до вересня.

«Байки – це такий матеріал, який добре знайомий і акторам, які при вступі їх готують, і дітям, які в школі вчать їх за програмою. Але ми впевнені, що наш формат зробить цей матеріал ще цікавішим. Байки можуть допомогти в легкій та розважальній формі зрозуміти традиції наших предків, показати народну мудрість на сучасний лад, допоможуть дізнатися про особливості мови та краще засвоїти українську», — наголосив Богданович.

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Крім того, на базі Харківського театру для дітей та юнацтва зараз готується вистава за мотивами кількох байок. Прем’єра запланована на літо. Вистава, зазначає Богданович, супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою.

Ще в рамках проєкту «БайкиХАБ» проходять мовні клуби.

«Перший розмовний клуб для учасників проєкту пройшов 3 лютого. Це був своєрідний тімбілдінг для акторів харківських театрів. А два наступних курси для охочих містян - це будуть групи по 15 людей, які вивчатимуть українську мову раз на тиждень», - сказала керівник проєкту.

Фото: Платформа театральних ініціатив