У Харкові українську просуватимуть відеобайки за Глібовим та Самійленком
Про це розповіла кореспондентові Укрінформу керівниця проєкту «БайкиХАБ» і голова «Платформи театральних ініціатив» Аліна Богданович.
За її словами, для проєкту відібрали 30 творів – порівну українських і зарубіжних в українському перекладі, зокрема, це байки Леоніда Глібова, Петра Гулака-Артемовського, Володимира Самійленка, Жана де Лафонтена і, звісно, легендарного давньогрецького поета Езопа.
Над створенням акварельних ескізів наразі працюють п’ятеро художників, потім з їхніх малюнків зроблять анімацію. Перше відео з субтитрами автори проєкту хочуть викласти в мережу вже наприкінці лютого. Виходитимуть відеобайки періодично аж до вересня.
«Байки – це такий матеріал, який добре знайомий і акторам, які при вступі їх готують, і дітям, які в школі вчать їх за програмою. Але ми впевнені, що наш формат зробить цей матеріал ще цікавішим. Байки можуть допомогти в легкій та розважальній формі зрозуміти традиції наших предків, показати народну мудрість на сучасний лад, допоможуть дізнатися про особливості мови та краще засвоїти українську», — наголосив Богданович.
Крім того, на базі Харківського театру для дітей та юнацтва зараз готується вистава за мотивами кількох байок. Прем’єра запланована на літо. Вистава, зазначає Богданович, супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою.
Ще в рамках проєкту «БайкиХАБ» проходять мовні клуби.
«Перший розмовний клуб для учасників проєкту пройшов 3 лютого. Це був своєрідний тімбілдінг для акторів харківських театрів. А два наступних курси для охочих містян - це будуть групи по 15 людей, які вивчатимуть українську мову раз на тиждень», - сказала керівник проєкту.
Фото: Платформа театральних ініціатив