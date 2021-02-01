До мовного омбудсмена з 16 січня надійшло вже 407 скарг і звернень

До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, починаючи з 16 січня надійшло 407 скарг і звернень громадян.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Уповноваженого в Фейсбуці.

"Станом на 11:00 1 лютого на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови із 16 січня надійшло 407 скарг і звернень громадян", - йдеться у повідомленні.

Найбільша кількість скарг продовжує надходити з Києва та Київської області (усього із 16 січня – 210). Із Львівської області – 28, Одеської – 22, Харківської – 15, Вінницької – 7, Дніпропетровської – 6, Запорізької – 5, Полтавської – 5, Луганської – 4. Також на адресу Секретаріату надійшли звернення із Донецької, Сумської, Миколаївської, Волинської, Рівненської, Чернівецької, Кіровоградської, Тернопільської та Закарпатської областей (по 1-2 звернення).

Зазначається, що більшість скарг і звернень стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-видань та сайтів інтернет-магазинів (244), про порушення своїх прав у сфері обслуговування заявили 85 громадян. Щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою надійшла 41 скарга, щодо порушення мовного законодавства в галузі освіти надійшло – 8, щодо порушення мовного законодавства посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування – 7.На телефонну лінію Секретаріату за наданням додаткової інформації та консультацій звернулося близько 100 осіб.

Читайте також: Кремінь хоче реакції правоохоронців на антиукраїнські заяви професорки університету Драгоманова

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Така вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.