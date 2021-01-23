Штрафи за відмову обслуговувати українською почнуть діяти з 2022 року - Кремінь
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Укрінформ.
За словами мовного омбудсмена, за порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 гривень до 6 800 гривень.
«Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, по відношенню до яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг достатньо дві для того, щоб ми розпочали провадження, щоб підготували протокол і накладали штраф», – зазначив Кремінь.
Він додав, що штрафи можуть бути оскаржені у суді, і в будь-якому разі, для подібних претензій мають бути наведені докази.
«Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче «прославитися» на всю країну, що для них закон – не закон і країна – не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з’являться. Тому жодні з провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці і так далі – у нас таких в штаті немає», – наголосив мовний омбудсмен.
Він додав, що в Україні мовна ситуація у сфері обслуговування є винятковою.
Він також наголосив, що Закон «Про забезпечення функціонування української мови» є одним з найкращих серед європейських мовних законів.
«Ми проводили такі порівняння. І, по великому рахунку, засвоїв передовий європейський досвід», – наголосив Кремінь.
Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).
Така вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.
Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.
Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.