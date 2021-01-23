Штрафи за відмову обслуговувати українською почнуть діяти з 2022 року - Кремінь

Штрафи за відмову спілкуватися з клієнтами у сфері обслуговування українською мовою почнуть діяти з 16 липня 2022 року.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Укрінформ.

За словами мовного омбудсмена, за порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 гривень до 6 800 гривень.

«Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, по відношенню до яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг достатньо дві для того, щоб ми розпочали провадження, щоб підготували протокол і накладали штраф», – зазначив Кремінь.

Він додав, що штрафи можуть бути оскаржені у суді, і в будь-якому разі, для подібних претензій мають бути наведені докази.

«Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче «прославитися» на всю країну, що для них закон – не закон і країна – не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з’являться. Тому жодні з провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці і так далі – у нас таких в штаті немає», – наголосив мовний омбудсмен.

Він додав, що в Україні мовна ситуація у сфері обслуговування є винятковою.

«Якщо ви заходите до закладу обслуговування у Франції, вам в першу чергу подають меню французькою мовою. І у французів питання гідності стоїть на першому плані. Вам не подадуть меню англійською мовою, будьте в тому певні. Це ж стосується Італії, інших країн світу. Тому і в Україні має з’явитися не тільки мовна культура, а й повинні утвердитися такі ключові якості для людської природи, як гідність, як самоповага, як гордість за свій народ, за свою мову, за свою культуру», – заявив Кремінь.

Він також наголосив, що Закон «Про забезпечення функціонування української мови» є одним з найкращих серед європейських мовних законів.

«Ми проводили такі порівняння. І, по великому рахунку, засвоїв передовий європейський досвід», – наголосив Кремінь.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Така вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.