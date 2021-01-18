Сервіс українською: у Креміня вже отримали сотні скарг на порушення

Офіс мовного омбудсмена вже отримав сотні скарг через порушення закону щодо обслуговування українською.

Скарги переважно стосуються реакції суспільства на недотримання мовного законодавства на окремих сайтах та під час спілкування з пасажирами у громадському транспорті, заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«По частині з них ми, очевидно, будемо здійснювати заходи державного контролю. Є реакція суспільства на недотримання мовного законодавства на окремих інтернет-сайтах, під час спілкування в громадському транспорті з пасажирами. Ну і, крім усього іншого, це скарги, пов’язані із зовнішньою рекламою. Водночас грубих порушень мовного закону не було поки зафіксовано», – зауважив Кремінь.

За словами Креміня, кількість скарг може значно зрости після закінчення локдауну, коли відкриються заклади громадського харчування.

В офісі уповноваженого сподіваються, що ефективно проведена інформаційна кампанія та роз’яснення від ЗМІ щодо того, як має працювати стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», дадуть результат.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування, зокрема підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Ця вимога стосується також освітніх послуг (у тому числі гуртків і секцій), медичного обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються у дію поетапно.