Мовний омбудсмен сказав, що робити, коли відмовляють обслуговувати українською

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь порадив, що робити в разі, якщо вас відмовляються обслуговувати українською.

Як передає Укрінформ, про це мовний омбудсмен написав у Фейсбуці.

«Якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, потрібно насамперед спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи. У разі відмови або незабезпечення надання інформації (послуг) державною мовою, ви можете подати скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого», - зазначив Кремінь.

Водночас він порадив у разі виникнення запитань щодо механізмів захисту своїх прав на отримання інформації та послуг державною мовою звертатися за номером 044 293 11 79. Телефонна лінія для надання додаткової інформації та консультацій працюватиме у робочі дні з 9:00 до 17:00.

Мовний омбудсмен нагадав, що 16 січня 2021 року, набуває чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відтак всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги українською мовою.

Вимога Закону щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки та секції), медичне обслуговування, соціальні послуги тощо.

На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.