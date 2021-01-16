Зміни до «мовного» закону: Ткаченко роз'яснив, хто платитиме штрафи

Мета змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які набули чинності з 16 січня 2021 року, – впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. Вони стосуються суб'єктів господарювання, про штрафи для громадян мова не йде.

Як передає Укрінформ, це наголосив у відеозверненні, розміщеному у Фейсбуці, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ці зміни стосуються в першу чергу суб'єктів господарювання, а не всіх українців, тобто магазинів, кафе, ресторанів, аптек, заправок та інших підприємств, в тому числі інтернет-магазинів та каталогів. Також українською має надаватися інформація про товари та послуги закладу. Наприклад, у меню, на квитках, цінниках, інструкціях, маркуваннях", - розповів Ткаченко.

Він наголосив, що персонал, наприклад, магазинів має звертатися до відвідувачів українською. Якщо відвідувач продовжить розмову російською, продавець може спілкуватися мовою, більш зручною для відвідувача та за його бажанням.

Ткаченко наголосив, що штрафи за порушення закону не стосуються громадян і не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів.

"Якщо говорити про штрафи, то йдеться саме про суб’єкти господарювання і тільки у випадку, якщо їхні працівники відмовляться спілкуватися українською. Але важливо зрозуміти, що штрафи – не самоціль. Накладати їх просто так ніхто не в праві. Тільки за умови фіксації випадків порушень та винесення спершу попередження, яке має бути виправлено впродовж року. Але не факт, що порушення підтвердиться і штраф застосують, бо кожен випадок розглядатиметься окремо", - наголосив міністр

За його словами, мета цих змін – впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. "Йдеться про повагу один до одного, а також до держави. Як громадяни у побуті ви маєте право продовжувати спілкуватися тією мовою, яка вам більш зручна. Тільки тепер, зайшовши до закладу – обов’язково чутимете саме «Вітаю»! Плекаймо мову та повагу один до одного", - закликав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 січня 2021 року набувають чинності норми статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування.

Така вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

25 квітня 2019 року ВР ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Згідно з цим законом, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, лише на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою.