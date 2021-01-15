Послуги українською: Кремінь закликає не вірити фейкам про «репресії»

Суспільство не має вірити фейкам про «репресії», що нібито розпочнуться із запровадженням мовного закону у сфері обслуговування.

Як передає Укрінформ, про це написав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці.

«Зараз деякі ЗМІ поширюють фейки про те, що після 16 січня заклади сфери обслуговування будуть патрулювати з поліцією, поширюють міфи про величезні штрафи. Мене як тільки не називали – і "шпрехенфюрер", і "наглядач", і "агент мережі стукачів"… Але все це не більше ніж робота "п’ятої колони", те, що називається антиукраїнська підривна діяльність», - заявив Кремінь.

Водночас він наголосив, що мовний закон треба захищати конкретними діями, ефективною державною мовною політикою.

«Треба займатися контрпропагандою, боротьбою з фейками, очищувати інформаційний простір, протистояти інформаційним вірусам, законодавчим ініціативам, які мають на меті звузити мовне законодавство. Пандемія робить з людьми одне, а інформаційні віруси роблять ще гірше - вони ламають свідомість», - застеріг мовний омбусдмен.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набувають чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Ця вимога стосується також освітніх послуг (у тому числі гуртків і секцій), медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно.