Державна мова є складовою, яка може об'єднати українців - Кремінь
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.
"Прийшов той час, коли нарешті треба об'єднатися довкола важливих і ціннісних речей. Державна мова якраз є тією складовою, яка може об'єднати українців. Коли всі це зрозуміють, тоді Україна стане в один ряд з європейськими країнами як цивілізована держава, як та держава, яка вміє захищати свої національні інтереси", - сказав Кремінь.
За його словами, на 30-му році Незалежності вже всім час усвідомити, що державна мова в Україні - українська.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.
Згідно з цим законом, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, лише на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою.