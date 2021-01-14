Державна мова є складовою, яка може об'єднати українців - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь впевнений, що українська мова стане складовою об'єднання українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

"Прийшов той час, коли нарешті треба об'єднатися довкола важливих і ціннісних речей. Державна мова якраз є тією складовою, яка може об'єднати українців. Коли всі це зрозуміють, тоді Україна стане в один ряд з європейськими країнами як цивілізована держава, як та держава, яка вміє захищати свої національні інтереси", - сказав Кремінь.

За його словами, на 30-му році Незалежності вже всім час усвідомити, що державна мова в Україні - українська.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Згідно з цим законом, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, лише на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою.