Кремінь виступає за обов’язкове комплексне ЗНО з української

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що комплексне ЗНО з української мови та літератури має бути обов’язковим.

Про це Кремінь розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"На мою думку, допоки не буде об’єктивного та аргументованого погляду на вимоги до шкільних мовних компетенцій, адаптованих до сучасних стандартів, комплексне ЗНО з української мови та літератури повинно бути обов’язковим. Погодьтеся: без вивчення української літератури неможливо опанувати мову", - зазначив Кремінь.

За його словами, він зустрічався з керівництвом Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) й обговорював їхню ініціативу прибрати українську літературу з частини тестів, але аргументованої відповіді не почув.

"На превеликий жаль, це не підхід у часи реформ. Натомість виникають питання і щодо якості цих тестів, нарікань до яких вистачало завжди. Поруч із тим, якщо ми маємо іспитування з державної мови, розроблене Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR), – виникає питання: коли ж наше ЗНО буде адаптоване до сучасних вимог сучасної шкільної освіти, скажімо, PISA?", - зауважив Кремінь.

Як повідомлялося, у 2021 році Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запропонує абітурієнтам два формати тесту з української мови.

Випускники матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: сертифікаційну роботу з української мови (містить лише завдання з української мови) чи сертифікаційну роботу з української мови та літератури, де є завдання як з української мови, так і з української літератури.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь готує звернення до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та Міністерства освіти щодо перегляду норми про скасування обов'язкового ЗНО з української літератури.