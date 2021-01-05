Перехід сфери обслуговування на українську покращить якість послуг - Кремінь

Перехід із 16 січня сфери обслуговування на українську сприятиме поліпшенню якості послуг і розвитку державної мови.

Як передає Укрінформ, про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь написав у Фейсбуці.

«Зараз, напевно, вперше за майже 30 років української незалежності, ми по-справжньому відчуваємо захист державної мови. І, власне, цей закон («Про забезпечення функціонування української мови як державної» - ред.) цьому сприяє. Я вважаю, що перехід сфери обслуговування на українську із 16 січня 2021 року – це історична подія, яка однозначно вплине на поліпшення не тільки якості надання послуг, а й на розвиток та функціонування державної мови», - наголосив Кремінь.

Він додав, що хотів би, аби поряд із набуттям чинності цією нормою з’явилася державна програма з розвитку та опанування державної мови.

«Вимагаючи у людей достатнього рівня володіння державною мовою, треба створити всі найкращі для цього умови – на рівні надання освітніх послуг, медіа, органів місцевого самоврядування, регіональних програм сприяння опануванню державної мови, курсів із безкоштовного вивчення української мови. Як уповноважений я готовий сприяти появі будь-якого необхідного для цього документа - концепції, програми, яка буде спрямована на посилення ролі і статусу української мови в державі», - зазначив мовний омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Згідно з цим законом, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, лише на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою.