Захист державної мови є питанням нацбезпеки України – Кремінь

Захист державної мови є питанням національної безпеки України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня у Фейсбуці.

«Усього за півтора року існування Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» було чимало атак на цей закон як з боку окремих депутатів, так і політичних сил. Вже тривалий час він перебуває на розгляді в Конституційному Суді України. Ймовірність скасування мовного закону - і досі серед найбільших загроз, які стоять на порядку денному країни. Тому захист державної мови - це питання національної безпеки», - написав Кремінь.

Він нагадав, що ще у 1996 році Конституція України визначила українську мову як державну. «У наступному році ми відзначатимемо 30 років Незалежності і вже декілька поколінь українців не можуть зрозуміти, чому в Україні досі продовжуються мовні баталії, які зазвичай загострюються напередодні парламентських чи місцевих виборів», - додав Кремінь.

Як повідомлялося, група народних депутатів на чолі з народним депутатом від фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським зареєстрували законопроєкт № 4528 «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо скасування міри реагування у сфері обслуговування населення».

Верховна Рада ухвалила Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.