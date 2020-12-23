Сервіс українською: Кремінь назвав законопроєкт «слуг» політичним піаром

Поданий законопроєкт, який передбачає скасування штрафів за відмову надавати інформацію та послуги українською мовою, є політичним піаром.

Як передає Укрінформ, про це написав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в Фейсбуці.

«Ініціатива «Слуг народу» щодо внесення змін до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, яка передбачає скасування штрафів за відмову надавати інформацію та послуги українською мовою, - не що інше, як політичний піар. Звертаю увагу, що відповідний законопроєкт внесений якраз під завісу чергової сесії, буквально за місяць до імплементації 30-ї статті мовного закону про обслуговування українською мовою», - написав Кремінь.

Він зазначив, що напередодні 1 вересня була аналогічна ініціатива скасувати переведення шкіл з російською мовою навчання на державну мову.

За його словами, жодних нарікань з боку представників бізнесу щодо мовного закону не було.

«Більше того, я мав неодноразові зустрічі і з представниками Американської Торговельної Палати, і Європейської Бізнес Асоціації. Це величезна кількість успішних підприємців, успішного бізнесу, який працює в Україні. Вони не тільки висловили свою повну підтримку Закону, а й проводять відповідну роботу для підвищення мовних компетенцій своїх співробітників», - додав Кремінь.

Як повідомлялося, група народних депутатів на чолі з народним депутатом від фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським зареєстрували законопроєкт № 4528 «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо скасування міри реагування у сфері обслуговування населення».