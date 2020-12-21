Кремінь розповів, куди можна буде скаржитися на порушення мовного закону

Українці можуть звертатися до секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, якщо після 16 січня будуть відбуватися порушення їх прав на отримання інформації державною мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови у Фейсбуці з посиланням на самого Уповноваженого Тараса Креміня.

"Незнання законів не звільняє від відповідальності. Якщо після 16-го січня будуть відбуватися грубі порушення, то громадяни можуть звертатися на "гарячу лінію" установи, де було порушено його право на отримання інформації державною мовою, чи направити відповідного листа Уповноваженому", - сказав Кремінь.

Він зазначив, що ніхто не буде стояти з палицею і контролювати, як виконується мовне законодавство. Це питання сумління, рівня володіння державною мовою.

"Керівний склад, адміністрація тих чи інших закладів сфери обслуговування мали б провести, а деякі вже провели відповідну роботу, що стосується 30 статті мовного закону (16 січня 2021 року всі надавачі послуг незалежно від форми власності зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою)», - сказав Кремінь.

Він наголосив, що мовний закон буде працювати на перспективу, на десятиліття вперед, і в залежності від того, як ми будемо зберігати, розвивати та користуватися державною мовою, таке буде ставлення наших сусідів, європейських країн, до нас як до цивілізованої країни.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.