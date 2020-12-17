Експерти розповіли, як проходитиме іспит на рівень володіння державною мовою

Іспит на рівень володіння державною мовою буде складатися з двох етапів - письмового і усного.

Про це повідомила член Національної комісії зі стандартів державної мови, кандидат філологічних наук Юлія Чернобров під час пресконференції на тему: «Підсумки 2020 року: виклики, здобутки, плани» в Укрінформі.

"Основним засобом визначення рівня володіння державною мовою є єдиний комплексний іспит, який складається з двох етапів - письмового і усного. Мета іспиту - визначення рівня мовних умінь, мовленнєвих навичок та комунікативної компетентності осіб, які відповідно до закону зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків чи для набуття громадянства", - сказала Чернобров.

Вона зазначила, що особа, яка претендує на заняття визначених законом посад зможе підтвердити достатній чи високий рівень володіння державною мовою. Необхідний рівень володіння мовою для осіб, які складатимуть іспит для набуття громадянства буде оприлюднено після завершення консультацій із фаховою спільнотою.

Чернобров розповіла, що під час письмової частини іспиту претендент повинен показати уміння розуміти все, що він чує і читає. Тобто повністю розуміє загальний зміст прочитаного; вміє критично оцінити інформацію; може інтерпретувати оцінки і висновки автора; логічно і послідовно вміє висловлювати свої думки в письмовій формі; вміє писати зрозумілі, добре структуровані тексти різної тематики; вміє доводити власну позицію тощо.

Вона зазначила, що Нацкомісія зі стандартів державної мови завчасно оприлюднить інформацію щодо організації та проведення іспиту, всі нормативні документи, що регулюють проведення іспиту, зразок іспитової роботи та інші супровідні документи.

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Чернобров додала, що іспит на рівень володіння державною мовою Нацкомісія кваліфікує передусім як інструмент професійного зростання.

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови, доктор філологічних наук, професор Орися Демська зазначила, що вміння комунікувати та висловити своє бажання, вміння висловити свої стратегічні цілі та бачення майбутнього своєї держави є ключовим завданням для українського суспільства. За її словами, державні службовці, як ті, хто репрезентує державу, повинні задавати тренди та моделі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 16 грудня схвалив проєкт розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова — успішна держава».

Зокрема, з квітня 2021 року заплановане запровадження іспиту з української мови для тих осіб, які подають клопотання на набуття громадянства України.

Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.