Європейська федерація мовних інституцій запрошує Україну до співпраці – Кремінь

Європейська федерація національних мовних інституцій (EFNIL) запрошує Україну до співпраці.

Про це сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час пресконференції на тему: «Підсумки 2020 року: виклики, здобутки, плани» в Укрінформі.

«Протягом останніх кількох місяців, а ми працюємо тільки останні п'ять місяців... нам вдалося знайти контакт з багатьма європейськими мовними інституціями. І власне аналогічними, які займаються мовними стандартами, і з тими, ким лякають на деяких телеканалах. Мається на увазі інспекторати, або контролюючі органи, які здійснюють дії, пов'язані з контролем мовного законодавства. Дуже важливо в цьому контексті нам інтегруватися і в європейське мовне середовище. Вчора ми отримала лист від президента Європейської федерації національних мовних інституції , який радо вітає ефективну діяльність наших інституцій. Власне, комісії і Секретаріату уповноваженого. Вони готові прийняти Україну до себе, незважаючи на те, що ми не є членом ЄС», - сказав Кремінь.

Він зазначив, що там готові спілкуватися з Україною на спільних європейських майданчиках, щоб допомогти їй із утвердженням. Це робиться для того, щоб мовна політика України була історією успіху, а не історією закономірностей, яку будуть малювати в різних політичних центрах впливу.

Кремінь також нагадав, що нещодавно було підписано меморандум з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою. Зокрема, один із концептів, який буде серед пріоритетів Денісової, це питання дотримання прав і свобод, забезпечення права на отримання інформації та послуг державною мовою тих, хто сьогодні цього не має або позбавлений в силу певних обставин.

«Тих, кого ми називаємо громадянами України, які проживають на окупованих територіях, в анексованому Криму. Ну і, звичайно, це стосується жестомовних осіб, громадян України, про яких ми так само дбаємо», - додав мовний омбудсмен.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.