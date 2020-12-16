Кремінь розповів про штрафи за порушення мовного закону

Штрафи за порушення мовного законодавства не стільки завдаватимуть матеріальних збитків бізнесу, скільки впливатимуть на його репутацію.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Уповноваженого із захисту державної мови у Фейсбуці, таку думку висловив сам Уповноважений Тарас Кремінь.

“Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками», - написав Кремінь.

Він зазначив, що головним завданням все ж таки є не накладання штрафів, а максимальна допомога сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021 року, провести інформаційну й роз’яснювальну роботу.

Кремінь наголосив, що величезна кількість установ і закладів, які надають послуги, вже давно перейшли на обслуговування державною мовою. «І за це я хотів би окремо висловити подяку тим компаніям, соціально відповідальному бізнесу, який не тільки підтримує чинне законодавство України, але й створює всі необхідні умови для популяризації української мови, підвищення рівня володіння нею своїми працівниками», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.