Кремінь: У планах на рік запровадити по всій країні безкоштовні курси української

Серед завдань на 2021 рік – запровадити по всій території України безкоштовні курси з вивчення української мови.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Дуже актуальним зараз є питання організації безкоштовних курсів з вивчення української мови. На превеликий жаль, сьогодні діють лише курси, організовані волонтерами, а вони не можуть покрити всіх потреб держави. Тому серед завдань на 2021 рік – запровадити їх на всій території України за рахунок бюджету», - наголосив Кремінь.

Він зазначив, що Державної програми розвитку та опанування державної мови досі немає, хоча вона вже повинна була діяти понад рік.

«Є лише план заходів із реалізації Стратегії, який виник, у тому числі, в результаті мого звернення до Прем’єр-міністра України. Також нам вдалося внести зміни до регламенту Кабінету міністрів, відповідно до яких всі урядові документи, що стосуватимуться мовного питання, будуть подаватися нам на узгодження. Вважаю, що це невеличка, але суттєва перемога», - розповів він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.

З 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, лише на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою.