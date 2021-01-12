Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови

Не треба боятися 16 січня на 30-му році Незалежності України

З 16 січня вся сфера обслуговування нашої країни має перейти на українську мову в спілкуванні з клієнтами й відвідувачами. Виняток – якщо клієнт сам попросить звертатися до нього іншою мовою. Такі вимоги містяться у статті 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка ось-ось вступить у силу (майже через два роки після ухвалення закону, що дало можливість для перехідного періоду). Ми поцікавилися в Уповноваженого із захисту державної мови, чи готова Україна дотриматися цієї статті мовного закону та як діяти і куди звертатися, коли твої мовні права все ж будуть порушуватися. - Пане Тарасе, 16 січня починає діяти стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої вся сфера обслуговування повинна надавати громадянам України інформацію про послуги державною мовою. Як ви оцінюєте, наскільки країна готова це виконати? Абсолютно справедливо, коли такий важливий закон імплементується поступово задля кращих умов опанування державної мови - Не треба боятися 16 січня на 30-му році Незалежності України. Стаття 30 «Державна мова у сфері обслуговування споживачів» – це одна зі статей, яка імплементується не одразу з прийняттям Закону (ухваленого ще в середині 2019 року), а фактично тільки через два роки. Така норма розрахована таким чином, щоб був достатній період підготовки. Наприклад, сфера охорони здоров’я мала півроку, кінематограф, рекламна сфера, заклади освіти і науки теж мали свій перехідний період. Це абсолютно справедливо, культурно і толерантно, коли такий важливий закон імплементується поступово задля кращих умов опанування і розвитку державної мови. Стаття, яка починає діяти від 16 січня, передусім стосується сфер, пов’язаних з торгівлею (супермаркети, магазини, АЗС), закладами культури (бібліотеки, музеї, театри), освіти (гурткова робота, додаткові освітні послуги), фізичної культури і спорту (секції, які надають свої послуги як неповнолітнім, так і людям старшого віку), сфери охорони здоров’я (консультаційні послуги, діагностичні центри, лабораторії). Мені здається, жодних трагедій стосовно цього переходу немає і навряд чи вони стануться. А ті, хто сьогодні чинить перепони імплементації цієї статті, насправді здійснюють малоефективні, нікому не потрібні антидержавні інформаційні «вкиди». Це політичний спам, який не має жодного відношення до сфери державного управління, державної мовної політики, консолідації українського суспільства.

ЖАРТОМА ЗГАДУЮ ПЕРСОНАЖА З РАДЯНСЬКОЇ КЛАСИКИ – ЕЛКУ-ЛЮДОЖЕРКУ, ЇЙ ДОСТАТНЬО БУЛО 30 СЛІВ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ - Чи немає у вас побоювань, що у тих регіонах, де переважно говорять російською, будуть порушення? Якщо говорити про друковану інформацію – вона, безсумнівно, буде українською, а ось щодо живого спілкування? Наприклад, у закладах громадського харчування. Звертається до мене офіціантка російською, або відповідає – які мають бути мої дії? Треба мати сміливість вивчити 50-100 слів, аби забезпечити свого клієнта послугами державною мовою - Незважаючи на те, надаємо ми послуги, чи споживаємо, ми всі – громадяни України і маємо право отримувати інформацію державною мовою. Це стосується і меню в ресторанах, інструкцій до технічних приладів і програмного забезпечення – всього, що, здавалося б, складає незначні дрібнички, але ними повинен бути забезпечений мовний закон. Нагадаю також і про те, що у статті 30 вказано, що на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін. Тож із цим немає жодних проблем. Я жартома згадую одного персонажа з радянської класики – Елку-людожерку, от їй достатньо було 30 слів для спілкування з усіма і про все! Тому тим, хто не може зрозуміти, що сфера обслуговування – це не високі технології й не класика світового мистецтва, я завжди кажу: підготуйте себе до того, що треба мати сміливість вивчити 50-100 слів або фраз і тим самим забезпечити свого клієнта – громадянина України, необхідною інформацією або послугами державною мовою. Фраза українською у відомій мережі фаст-фуду – «Вільна каса!» дуже підбадьорила наше суспільство Якщо бізнес хоче залучати більшу кількість споживачів, то треба думати і про якість послуг, і про якість сервісу. В моїх словах – жодного слова іронії, більше підтримки і вдячності тим, хто до цього процесу готувався не один рік. Наприклад, ключова фраза, якою нас зустрічають у всесвітньо відомій мережі фаст-фуду МакДональдс – «Вільна каса!», і вона не звучить жодною іншою мовою в нашій країні, крім української. А поява у них меню виключно українською та англійською мовами підбадьорила українське суспільство, всі зрозуміли, що американці зацікавлені в імплементації мовного законодавства. Дотримання Закону, клятва на вірність народу, вільне володіння державною мовою – з цього починається любов до країни Цим шляхом почали йти інші транснаціональні компанії, у нас постійно відбуваються зустрічі з великими мережами, які мають світове визнання. Я вдячний за сприяння та підтримку Європейській Бізнес Асоціації (а це понад 600 торговельних знаків, що присутні в Україні), Американській Торговельній Палаті, яка інвестує величезні кошти в розвиток української економіки. Ми повинні триматися шляху, яким пройшли країни Балтії (де мовному законодавству вже 30 років), які мають сталу демократію, і в яких перше, з чого починається держава – це дотримання Конституції. Дотримання вимог Закону, клятва на вірність своєму народу, вільне володіння державною мовою – з цього починається любов до своєї країни.

- Все ж, якщо я захочу захистити свої мовні права, яким чином я це маю зробити? Як це повинно відбуватися технічно? Написати заяву, звернутися до вас, яким чином? - В умовах карантину, на жаль, ми не можемо дозволити собі повний перелік можливостей для реагування. Серед тих, які у нас зараз є: поштове звернення на адресу: 01001 Київ, Музейний провулок, 12; звернення на електронну пошту або електронне звернення на нашому сайті. Нам треба навчитися дотримуватися законів і на своєму прикладі показати дітям, як треба толерувати одне до одного на мовному рівні Водночас є можливості вирішення можливих проблем із дотриманням мовного законодавства на місці. Якщо громадянин, перебуваючи у відділенні банку, супермаркеті, або іншому закладі, не отримує обслуговування українською, необхідно розв’язувати цю проблему на місці безпосередньо шляхом прямого звернення до керівництва закладу, адміністратора чи іншого головуючого з метою дотримання мовного закону. Якщо це не діє, треба скаржитись на «гарячу лінію» цієї торговельної мережі, а вже потім – якщо відповідної реакції від них немає, звертайтеся до нас за вказаними адресами. Ми завжди готові допомогти у забезпеченні прав громадян на отримання інформації чи послуг державною мовою. 80-90% проблем можна вирішити на місці – було б бажання тих, хто надає послуги, дотримуватися мовного етикету - Тобто, спочатку треба спробувати обговорити проблему на місці? - Звичайно. Мені здається, що на цьому етапі 80-90% проблем можна вирішити – було б бажання тих, хто надає послуги, дотримуватися мовного і культурного етикету. Але з іншого боку – повинно бути бажання громадян України з такою ж толерантністю поставитися до інших громадян, які, обслуговуючи вас, ці послуги надають. Кожна зі сторін має розуміти, що у нас спільна мета – навчитися дотримуватися законів і на своєму прикладі показати всім, передовсім нашим дітям, як треба толерувати одне до одного на мовному рівні. Якщо ми зможемо знайти спільну мову (а вона може бути не тільки українська, а передусім – людська), тоді ми будемо просуватися ближче до європейської демократії, швидше порозуміємося навіть у тих проблемах, які досі здавалися нам надзвичайно складними. ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ОПАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ ДОСІ НЕМАЄ - Зрозуміло. Насамперед, треба прагнути бути толерантним. Пам’ятаю, як в суспільстві точилися розмови про появу «страшної» мовної поліції чи інспекції, яка слідкуватиме, хто якою мовою говорить. Її створення, я так розумію, законом не передбачено? - У різних країнах по-різному називаються органи, які захищають державну мову, а також права громадян на отримання інформації державною мовою. У проєкті мовного Закону був варіант щодо створення «Мовної інспекції», яка виконувала б контролюючі функції – слідкувала, наскільки ефективно виконується мовне законодавство у різних сферах. Ми ж то свідомі того, що мовні порушення можуть відбуватися й у школі, й на рівні органів місцевого самоврядування, але хтось має забезпечити дотримання законодавства. Звісно, наглядача біля кожного порушника не поставиш. В ухваленому законі «Мовних інспекцій» немає, натомість залишено функцію інституції під назвою «Уповноважений із захисту державної мови». В Уповноваженого і його Секретаріату є дві основних функції – це захист державної мови, а також захист права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою. Треба розуміти, що ми говоримо про всіх громадян України – як про тих, котрі отримують інформацію вербально, так і про жестомовних. Надзвичайно важливо сьогодні захищати права кожного. На жаль, сьогодні у нас невисокий рівень навчання української жестової мови в спеціальних закладах, але вдосконалювати якість викладання – серед пріоритетів освітніх реформ.

Не так давно почув від однієї публічної особи про те, що треба штрафувати політиків, які порушують мовне законодавство, в тому числі під час ефірів на телебаченні, під час зустрічей з громадянами та під час своєї безпосередньої діяльності на рівні комітетів чи профільних комісій. Якщо буде така законодавча ініціатива, звичайно, ми будемо її виконувати і контролювати її дотримання, але питання захисту державної мови – це й створення умов для її розвитку. А державної програми розвитку та опанування державної мови досі немає, хоча вона вже повинна була діяти понад рік. Серед завдань на 2021 рік – запровадити по всій території України безкоштовні курси з вивчення української мови - Вона досі перебуває на рівні концепції? - Так, є лише план заходів із реалізації Стратегії, який виник, у тому числі, в результаті мого звернення до прем’єр-міністра України. Також нам вдалося внести зміни до регламенту Кабінету міністрів України, відповідно до яких всі урядові документи, що стосуватимуться мовного питання, будуть подаватися нам на узгодження. Вважаю, що це невеличка, але суттєва перемога. Дуже актуальним зараз є питання організації безкоштовних курсів з вивчення української мови. На превеликий жаль, сьогодні діють лише курси, організовані волонтерами, а вони не можуть покрити всіх потреб держави. Тому серед завдань на 2021 рік – запровадити їх на всій території України за рахунок бюджету. ХОЧЕТЕ ПРАЦЮВАТИ НА ДЕРЖАВУ – ВИВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ І СКЛАДІТЬ ІСПИТ НА РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ - З 16 липня 2021 року повинне розпочатися складання іспитів на рівень володіння державною мовою тих, хто претендує на посади в органах державної влади. Чи повинні будуть скласти іспит і ті, хто вже перебуває на державній посаді? – Так! Хочете працювати на державу – вивчіть українську мову, складіть іспит й отримайте державний сертифікат про рівень володіння державною мовою. Насамперед, це іспитування для тих, хто вступатиме на державну службу, а також для претендентів на громадянство України. Ці іспити повинні бути, вони є в кожній країні. І це абсолютно нормально, коли державний службовець, вступаючи на державну службу, має в своєму резюме інформацію про рівень володіння та серійні номери сертифікату державного зразка. Якщо ваша робота пов’язана з міжнародною діяльністю – має бути сертифікат на рівень володіння, скажімо, англійською, іспанською, німецькою, іншою іноземною мовою. Це абсолютно справедливо. Законом передбачено, що Уповноважений так само має складати ці іспити, і я готовий бути серед тих, хто на своєму прикладі продемонструє, як повинна працювати система перевірки мовних компетентностей. - Від іспитів держслужбовців – до іспитів випускників. Нагальне питання – щодо скасування обов’язкового ЗНО з української літератури, яке багатьом здалося дивним або й помилковим. Чи були якісь альтернативи, і чому взагалі постало питання про його скасування? - За своє понад десятирічне існування Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) по-справжньому оголосив боротьбу корупції під час вступу до вищих навчальних закладів України. Водночас з’явилося немало проблем, пов’язаних із тією частиною обдарованої молоді, яка в силу певних причин не змогла пройти порогові бали. Разом із тим, ми повинні розуміти, що державна підсумкова атестація (ДПА) і зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) споріднені між собою, але це не вирішує всіх проблем освітньої галузі. Коли я зустрічався з керівництвом УЦОЯО й обговорював їхню ініціативу прибрати українську літературу з частини тестів, аргументованої відповіді я так і не почув. На превеликий жаль, це не підхід у часи реформ. Натомість виникають питання і щодо якості цих тестів, нарікань до яких вистачало завжди. Поруч із тим, якщо ми маємо іспитування з державної мови, розроблене Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR), – виникає питання: коли ж наше ЗНО буде адаптоване до сучасних вимог сучасної шкільної освіти, скажімо, PISA? Тому, на мою думку, допоки не буде об’єктивного та аргументованого погляду на вимоги до шкільних мовних компетенцій, адаптованих до сучасних стандартів, комплексне ЗНО з української мови та літератури повинно бути обов’язковим. Погодьтеся: без вивчення української літератури неможливо опанувати мову. - Можливо, треба підвищити якість викладання цих предметів у навчальних закладах? - Цілком згоден. Натомість помічається відтік молоді за кордон, порожніють педагогічні університети, відчувається брак учителя на селі. Мені здається, що сьогодні Міністерство освіти і науки України має всі можливості та повноваження стабілізувати цей процес. Мені, як Уповноваженому, а донедавна – голові парламентського підкомітету з питань освіти, цікава така співпраця, яку не уявляю без Національної академії педагогічних наук України, низки обласних інститутів післядипломної педосвіти, кращих практиків в освіті. ШКОЛЯРІ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ, ВЧИТЕЛІ – ЙОГО БУДІВНИЧІ - У своїх виступах ви неодноразово порушували тему впровадження мовного регламенту в школах. Це важливий момент, оскільки часто буває, що учні спілкуються українською виключно в межах уроку, а на перерві – російською, хоча навчаються, припустимо, в українській гімназії. Чи мають вчителі робити їм зауваження, нагадувати про дотримання мовного регламенту? - Мені пощастило вивчати системи освіти різних країн світу, тому питання регламентів – це питання життєствердності галузі, ефективності та стратегічної компетентності освітньо-виховного процесу закладу освіти. Що стосується т.зв. мовного регламенту – це уявна категорія, визначена мовними статтями освітнього законодавства. Поруч із тим – це й затверджена Урядом 2019 року Стратегія популяризації мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава”. Зараз створюється робоча група на рівні: Уповноважений із захисту державної мови – міністр освіти і науки України – яка буде займатися питаннями підвищення рівня володіння державною мовою випускників закладів освіти, водночас якості викладання державної мови, патріотичного виховання, наукових товариств учнів, шкільних музеїв мови тощо.