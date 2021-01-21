Кремінь: Можемо сприяти тому, щоб українська стала офіційною мовою ЄС

Набуття Україною асоційованого членства в Європейській федерації національних мовних інституцій значно посилить позиції української мови як державної, а також сприятиме її перспективному застосуванню як обов’язкової у країнах ЄС.

На цьому наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час засідання президії Національної академії наук України, повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку мовного обмбудсмена у Фейсбуці.

«Мовна інтеграція України до родини офіційних мов ЄС суттєво посилить наші позиції на міжнародній арені. Погодьтеся, що українську мову, якою спілкуються десятки мільйонів громадян по всьому світу, чути скрізь. Настав той час, коли ми можемо сприяти тому, щоб українська стала офіційною мовою співтовариства. Переконаний, що в тісній співпраці з Національною академією наук України наш голос голос буде вирішальним і на майданчику Європейської федерації національних мовних інституцій», - сказав Кремінь.

Він акцентував увагу на необхідності консолідації зусиль провідних наукових мовних інституцій України задля набуття Україною асоційованого членства в Європейській федерації національних мовних інституцій (European Federation of National Institutions for Language – EFNIL) як складової євроінтеграційних процесів держави.

Він зазначив, що це значно посилить позиції української мови як державної, а також сприятиме її перспективному застосуванню як обов’язкової у країнах ЄС.

Як повідомлося, раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що у 2021 році Україна планує інтегруватися до Європейської федерації національних мовних інституцій.