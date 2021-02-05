На Вінниччині стартує V Міжнародний пленер «Кращий художник/The Best artist – 2021»

На Вінниччині у п’ятницю стартує V Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The Best artist – 2021».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі пленеру.

«Сьогодні оголошений старт V ювілейного Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник/The Best artist – 2021». Розпочинаємо відбірковий етап: до 4 березня художники мають подати заявку на участь у конкурсі. Митець також має надати фото 5–10 своїх робіт та резюме. Крім того, конкурсанти мають відзняти відео, на якому буде відображено процес написання однієї з надісланих робіт з натури. Таким чином учасник засвідчує своє авторство поданої роботи (учасників минулих конкурсів ця умова не стосується). Таку новацію запроваджуємо уперше», - повідомили у пресслужбі.

Організатори пленеру зазначають, що після підтвердження участі художників у проєкті розпочнеться другий тур конкурсу. Він триватиме з 5 по 20 березня 2021 року. Оцінивши надіслані роботи, журі, до якого входять провідні українські та світові художники, мистецтвознавці, представники організаторів та партнерів пленеру, визначить 20-30 художників, які братимуть участь у пленері.

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Наразі на участь у цьому проєкті зголосилися представники мистецької еліти таких країн, як США, Китай, Польща, В’єтнам, Індія, ОАЄ, Грузія, Молдова, Франція, Вірменія, Таджикистан тощо.

Фінальний етап Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник/The Вest artist – 2021» проходитиме з 12 по 26 серпня у Києві, на Вінниччині та Житомирщині. Об’єктами мистецької інтерпретації учасників конкурсу стануть міські пейзажі, визначні історичні місця та об’єкти культурної спадщини Вінниччини, Житомира та інших міст і регіонів.

Під час проведення пленеру будуть організовані творчі майстерні, майстер-класи, лекції з обміну досвідом та семінари. За його результатами буде виданий каталог, який представлятиме учасників проєкту і меценатів.