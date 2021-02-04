Виставку українських ілюстраторів у Сеулі продовжили до 31 березня

Виставка робіт українських ілюстраторів «Ukrainian illustration garden» триватиме до 31 березня.

Таке рішення було прийнято з огляду на карантинні обмеження, у зв’язку з якими протягом 42-х днів бібліотека була зачинена для відвідувачів, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу посольства України в Республіці Корея.

Як зазначається, робота з організації виставки була проведена клубом українських ілюстраторів Pictoric спільно з посольством України на базі Національної бібліотеки дітей та юнацтва у Сеулі.

«Експозиція поєднує чудові ілюстрації відомих українських художників, що представляють українську культуру та історію у сучасній інтерпретації», - йдеться у дописі.

Відвідати експозицію можна після попередньої реєстрації на сайті бібліотеки за посиланням: https://www.nlcy.go.kr/english/index.do або завітавши на віртуальний тур тут: https://bit.ly/3ax2gsH.

Як повідомляв Укрінформ, виставка «Ukrainian illustration garden» («Сад української ілюстрації») відкрилася в Сеулі 28 жовтня 2020 року і мала завершитись 29 січня 2021 року.

В експозиції представлені роботи 19 українських художників.

Виставка яскраво та змістовно наповнена. Вона складається з трьох частин: перша присвячена видатним постатям української історії. Друга розповідає цікаві факти з життя українців та знайомить з природним та культурним різноманіттям. Третя частина представляє самих митців та проілюстровані ними книги.

Художники, які беруть участь у виставці, поєднали в своїх роботах українську школу ХХ століття, елементи народного мистецтва і відкритий погляд молодих європейців на сучасний книжковий малюнок.

У відкритті «Ukrainian illustration garden» взяли участь посол України Олександр Горін з дружиною Наталією Тимошенко, почесний консул Украіни в Республіці Корея Кім Хі-Джун, представники бібліотеки та посольства.

Фото: Посольство України в Республіці Корея/주한 우크라이나대사관 в Фейсбуці