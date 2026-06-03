В Іспанії зафіксували рекордні температури морської води

Мережа державних портів Іспанії Puertos del Estado зафіксувала рекордно високі травневі температури морської води на 18 з 29 станцій спостереження.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Euronews.

Мережа державних портів Іспанії Puertos del Estado зафіксувала рекордні травневі температури води в морі на 18 із 29 своїх станцій, від Галісії та узбережжя Кантабрії до Середземного моря, сягнувши піку в 26,58°C біля Маона.

"Від узбережжя Кантабрії до Балеарських островів іспанські води завершили травень із температурами, яких ніколи раніше не бачили цієї пори року", - йдеться у повідомленні.

Вимірювання, проведені Puertos del Estado, показують рекордно високі показники цього місяця вздовж більшої частини узбережжя після періоду надзвичайної спеки, яка також призвела до різкого підвищення температури на суші.

Найвищу температуру було зареєстровано біля Менорки, де 27 травня вода прогрілася до 26,58 °C. Другий рекорд зафіксували біля острова Драгонера - 26,2 °C наприкінці місяця.

За даними Puertos del Estado, 12 з 15 буїв морської мережі та шість з 14 прибережних станцій показали найвищі травневі значення з моменту початку спостережень.

Зокрема, у прибережних районах Таррагони та Барселони температура води сягала 24,5 °C та 24,2 °C відповідно, що також стало історичними максимумами для травня.

Як повідомляв Укрінформ, фахівці Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) та Служба моніторингу атмосфери Copernicus (CAMS) зібрали дані про те, що змінилося у світі за десять років після підписання Паризької кліматичної угоди майже 200 країнами.

Фото ілюстративне

Фото Укрінформу можна купити тут