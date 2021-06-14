У Брюсселі стартує саміт НАТО: Столтенберг назвав головні теми

Глави держав та урядів НАТО, які збираються сьогодні у Брюсселі, обговорять сучасні виклики, перед якими постає Альянс, зокрема, з боку Росії й Китаю, погодять спільні підходи до збільшення оборонних витрат та концепцію розвитку «НАТО 2030».

Про це у понеділок перед початком Брюссельського саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зустрічаємося у вирішальний момент для нашого Альянсу, сьогодні ми відкриємо нову главу у наших трансатлантичних відносинах. Лідери обговорять широке коло питань. Серед них - Росія. Наші відносини з Росією знаходяться на найнижчому пункті з часів холодної війни. Це є наслідком агресивних дій Росії. Я переконаний, що лідери НАТО підтвердять наш двоєдиний підхід до Росії - потужна оборона разом із діалогом», - сказав керівник Альянсу.

Він вислов впевненість, що лідери НАТО привітають можливість провести консультації з президентом Байденом перед його зустріччю з президентом РФ Путіним.

«Ми бачили тенденцію російської поведінки - агресивні дії проти сусідів, - проти України і Грузії, - але також кібернетичні атаки, гібридні атаки, отруєння, спрямовані проти союзників. Безумовно, все це призвело до погіршення стосунків між НАТО і Росією. Але НАТО адаптується, НАТО відповідає. Ми вже здійснили найбільше посилення нашої колективної оборони за рахунок підвищення готовності та розміщення бойових груп на сході Альянсу, та шляхом збільшення оборонних витрат з 2014 року», - зауважив Столтенберг.

Водночас він наголосив, що Альянс буде продовжувати шукати шляхи діалогу з Росією, що не є ознакою слабкості, але свідченням сили. Це означає, що Альянс є потужним та об’єднаним, у тому числі, у діалозі з Росією.

«Я вітаю той факт, що президент (США – ред.) Байден зустрінеться з президентом Путіним. Контроль над озброєнням є важливим темою. НАТО вітає продовження нового START (СНО – Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь), і нам необхідно працювати для подальшого прогресу в цій сфері. Ми об’єднані, і це важливе послання для Росії, - що вона не здатна розділити нас. Ми є єдиними, і наше послання – стримування й оборона у поєднанні із діалогом», - сказав Столтенберг.

За його словами, ще однією важливою темою для обговорення на вищому рівні стане Китай. З цією країною пов’язано багато можливостей, зокрема, у таких питаннях, як кліматичні зміни або контроль над озброєнням. Водночас військове нарощування Китаю, його зростаючий вплив та шкідлива поведінка спричиняє певні виклики для колективної безпеки НАТО, які Альянс має зустрічати разом.

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«На цьому тлі лідери НАТО сьогодні погодять амбітний порядок денний «НАТО 2030». Це про те, як посилити нашу колективну оборону, як зміцнити нашу стійкість та залишатися на технологічному вістрі. Вперше в історії НАТО також розгляне (боротьбу) з кліматичними змінами та їх впливом на безпеку як важливе завдання нашого Альянсу», - підкреслив генсек НАТО.

Він зауважив, що для досягнення цих амбітних цілей НАТО потребує відповідних ресурсів. У цьому контексті він привітав той факт, що європейські союзники і Канада збільшують оборонні витрати вже сім років поспіль, і вже додали до цих оборонних витрат додатково 260 мільярдів доларів США.

«Я впевнений, що рішення, які ми приймемо сьогодні, надішлють потужний сигнал єдності та стійкості, що ми робимо НАТО сильнішим у часи глобальної конкуренції», - наголосив керівник Альянсу.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселівідбудеться саміт НАТО, який розгляне подальші шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та оборонної спроможності союзників, а також перспективи розвитку Альянсу на наступне десятиліття. Цей одноденний саміт не передбачає залучення країн-союзниць. Як очікується, союзники по Альянсу підтвердять політику «відкритих дверей», але не розглядатимуть питання щодо надання Плану дій щодо членства для України і Грузії, оскільки навколо цього питання на цей час серед союзників немає консенсусу.