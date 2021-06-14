Байден обговорить майбутню зустріч з Путіним на саміті НАТО

Президент США Джо Байден в рамках саміту НАТО 14 червня обговорить з союзниками теми розмов з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі у Женеві.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

«У нього (Байдена – ред.) буде можливість поговорити з усіма членами Альянсу про те, що він має намір обговорити з Путіним. Він зробить це за закритими дверима. Отже, вони почують від нього про його наміри щодо саміту (з Росією – ред.), і він також вислухає їх, щоб вирушити в Женеву, заручившись повною підтримкою і солідарністю всіх наших союзників по НАТО», - сказав Салліван.

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За словами радника Байдена, президент США в кулуарах саміту також планує зустрітися з президентами країн Балтії. Вони обговорять низку питань, зокрема щодо викликів та загроз, які становить Росія, пов'язаних з кіберпростором та новими технологіями. Також сторони говоритимуть про Китай і зростаючі виклики, які він також створює, та про нещодавнє повітряне піратство в Білорусі.

Салліван зазначив, що Байден також планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Вони обговорять ряд питань наших двосторонніх відносин, а також ряд важливих регіональних проблем, включаючи Сирію, Лівію і Східне Середземномор'я. У них також буде можливість проконсультуватися з проблем великих держав - Китаю і Росії», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі за участю президента США Джо Байдена.

Президент США вже прилетів до Брюсселя, розпочавши другу частину європейського турне.

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Очікується, що 15 червня Байден візьме участь у саміті США - ЄС. У середу, 16 червня, американський лідер у Женеві зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.

Фото: Getty Images