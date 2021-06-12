Байден після зустрічі з Путіним проведе особисту пресконференцію

Президент США Джо Байден після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві проведе пресконференцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Особиста пресконференція - це відповідний формат для чіткого спілкування з вільною пресою щодо тем, які були порушені на зустрічі - як з погляду питань, з яких ми можемо домовитися, так і у питаннях, де є значні занепокоєння", - сказали у Білому домі.

В адміністрації Байдена також висловили сподівання, що зустріч буде "відвертою і чесною".

Як повідомляв Укрінформ, у четвер міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило, що зустріч президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться на віллі Ла Гранж поблизу Женевського озера 16 червня.

Фото: White House