Байден і Путін зустрінуться на старовинній віллі біля Женевського озера - ЗМІ

Проведення зустрічі президентів США й Росії у Швейцарії планується на старовинній Віллі Ла Гранж поблизу Женевського озера.

Про це повідомило в середу інформагентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела, передає Укрінформ.

«Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проведуть саміт 16 червня у швейцарській віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, в заспокійливій обстановці для переговорів, що обіцяють бути напруженими», - йдеться в повідомленні.

Вілла Ла Гранж побудована в класичному стилі й розташована посеред паркової зони на лівому березі озера. Навколо будівлі - дерева секвої, кущі роз та старовинні фонтани.

Швейцарська поліція та військові підрозділи вже перекрили для відвідування два парки неподалік вілли, а також встановили обмежувальні блоки та колючий дріт.

Очікується, що місце проведення зустрічі в Женеві буде офіційно підтверджено пізніше в середу.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США й Росії запланована в межах європейського турне Джо Байдена, під час якого він візьме участь у саміті G7 у Великій Британії, а також самітах НАТО і США-ЄС у Брюсселі.

Фото: Білий дім