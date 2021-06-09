Україна і США скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним - ОП

Позиції США і України були скоординовані напередодні зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Також це стосується саміту НАТО та інших червневих переговорів на вищому рівні.

Про це заявив заступник глави Офісу Президента Андрій Сибіга, що відповідає за зовнішню політику, передає Укрінформ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, для України важливо, щоб у глобальній політиці було більше передбачуваності і більше поваги до норм міжнародного права.

"Саме такий результат буде вигідним не тільки для нас, але і для всіх учасників міжнародних відносин, якщо цей результат буде досягнутий на американо-російських переговорах", - сказав Сибіга.

Як підкреслив заступник глави ОП, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і безпеку України, і на цій основі проходитиме обговорення всіх тем, що зачіпають українські інтереси.

"Запитання щодо "занепокоєнь" України у зв'язку з цими переговорами є некоректним", - додав Сибіга.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, що були заплановані, як підкреслили в Білому домі, як спілкування з українським лідером перед тим, як Байден вирушить до Європи та зустрінеться з Путіним у Женеві.