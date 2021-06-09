Україна і США скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним - ОП
Про це заявив заступник глави Офісу Президента Андрій Сибіга, що відповідає за зовнішню політику, передає Укрінформ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, для України важливо, щоб у глобальній політиці було більше передбачуваності і більше поваги до норм міжнародного права.
"Саме такий результат буде вигідним не тільки для нас, але і для всіх учасників міжнародних відносин, якщо цей результат буде досягнутий на американо-російських переговорах", - сказав Сибіга.
Як підкреслив заступник глави ОП, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і безпеку України, і на цій основі проходитиме обговорення всіх тем, що зачіпають українські інтереси.
"Запитання щодо "занепокоєнь" України у зв'язку з цими переговорами є некоректним", - додав Сибіга.
Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, що були заплановані, як підкреслили в Білому домі, як спілкування з українським лідером перед тим, як Байден вирушить до Європи та зустрінеться з Путіним у Женеві.