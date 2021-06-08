Блінкен супроводжуватиме Байдена на зустрічі з Путіним - Держдеп

Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен приєднається до президента Байдена під час низки самітів у Європі, а також на зустрічі з Путіним.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному речником Держдепартаменту США Недом Прайсом, передає Укрінформ.

«Державний секретар Ентоні Блінкен супроводжуватиме президента Джозефа Байдена-молодшого під час його візитів у червні до Корнуоллу (Велика Британія), Брюсселя (Бельгія), а також Женеви (Швейцарія)», - вказується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що 10-12 червня держсекретар США візьме участь у двосторонніх переговорах президента Байдена на полях саміту G7 у Корнуоллі.

Після цього, 14 червня, Блінкен супроводжуватиме Байдена на саміті НАТО, а 15-го – на саміті США - ЄС у Брюсселі.

«Нарешті, він (Блінкен – ред.) візьме участь у двосторонній зустрічі президента Байдена з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Женеві», - додали в Держдепартаменті.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. У Білому домі її назвали контактом, запланованим перед зустріччю Байден-Путін у Женеві. У ході розмови президент США запросив українського колегу до Білого дому.

Фото: U.S. Department of State