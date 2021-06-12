Байден перед зустріччю з Путіним щодня вивчав звіти розвідки - ЗМІ

Президент США Джо Байден під час підготовки до зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним активно вивчав щоденні звіти розвідки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Time із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, велика частина підготовки Байдена до зустрічі з Путіним відбувалася під час щоденних брифінгів розвідки. На них був присутній директор ЦРУ, колишній посол США в РФ Вільям Бернс.

Видання нагадує, що у відносинах із РФ Бернс завжди виступав за повернення до політики стримування - як під час холодної війни.

Окрім того, як стверджують джерела Time, мета США на саміті полягає у тому, щоб Путін пішов із зустрічі зі словами: "Американці оточили нас і щось замишляють".

Як повідомляв Укрінформ, у четвер міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило, що зустріч президентів США та РФ відбудеться на Віллі Ла Гранж поблизу Женевського озера 16 червня.

Поліція та військові підрозділи вже закрили для відвідувачів два парки неподалік вілли, встановили обмежувальні блоки та колючий дріт.

Зустріч президентів США та Росії запланована в межах європейського турне Байдена, під час якого він має взяти участь у саміті G7 у Великій Британії, а також самітах НАТО і США - ЄС у Брюсселі.

Фото: The White House