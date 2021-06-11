Байден і Путін не планують спільну пресконференцію після зустрічі - CNN

Наразі не очікується проведення президентами США та Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним спільної пресконференції за результатами їхнього саміту в Женеві наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників, знайомих з ситуацією.

Станом на п'ятницю спільної пресконференції не передбачалося, але остаточні плани все ще розробляються і можуть змінитися.

Американська сторона планує обговорювати деталі структури та формату саміту з російськими колегами за години до його початку.

Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні федеральна рада Швейцарії затвердила тимчасове обмеження використання повітряного простору під час саміту президентів США та РФ з 15 по 17 червня 2021 року в Женеві. Зустріч лідерів двох країн запланована в межах європейського турне Байдена, під час якого він візьме участь у саміті G7 у Великій Британії, самітах НАТО і США-ЄС у Брюсселі.

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