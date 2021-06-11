Над Женевою обмежать польоти через зустріч Байдена і Путіна

Федеральна рада Швейцарії у п’ятницю затвердила тимчасове обмеження використання повітряного простору під час саміту президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна з 15 по 17 червня 2021 року в Женеві.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що швейцарські ВПС забезпечать повітряну охорону та посилять нагляд за повітряним простором. Збройні сили також створять службу підтримки, яка допоможе цивільній владі гарантувати безпеку на допоміжній основі.

«Використання повітряного простору в зоні над Площею Націй у Женеві буде обмежено з вівторка, 15 червня, о 8:00 за місцевим часом, до четверга, 17 червня, до 17:00 за місцевим часом. На комерційні рейси до та з міжнародного аеропорту Женеви обмеження не впливатиме», - йдеться у заяві.

Крім того, в Женеві розгорнуть додаткове угруповання з 1 000 військовослужбовців для підтримки місцевої поліції. Зокрема, збройні сили Швейцарії візьмуть на себе захист іноземних представництв і підтримають поліцію кантону Женева в сфері повітряного і морського транспорту.

Раніше жителів Женеви попросили у день запланованої зустрічі Байдена і Путіна працювати з власних осель.

Місцева влада вже опублікувала інформацію та мапу, на якій вказана закрита для пересування транспорту та людей зона безпеки. Навколо неї вже встановлюють тимчасову огорожу.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило, що зустріч президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться на Віллі Ла Гранж поблизу Женевського озера 16 червня.

Вілла Ла Гранж розташована посеред паркової зони на лівому березі озера. Швейцарська поліція та військові підрозділи вже перекрили для відвідування два парки неподалік вілли, встановили обмежувальні блоки та колючий дріт.

Зустріч президентів США й Росії запланована в межах європейського турне Байдена, під час якого він візьме участь у саміті G7 у Великій Британії, самітах НАТО і США-ЄС у Брюсселі.