Жителів Женеви просять працювати вдома під час саміту Байден-Путін

У день запланованої зустрічі президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним мешканців Женеви просять працювати з власних осель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local

Окрім того, людей закликають обмежити пересування містом.

Міська рада Женеви закликає усіх до відповідальності та розуміння, щоб ця важлива подія могла відбутися у виняткових умовах, "в женевських традиціях поваги, вітання та діалогу".

Місцева влада вже опублікувала інформацію та мапу, на якій вказана закрита для пересування транспорту та людей зона безпеки. Навколо зони безпеки вже встановлюють тимчасову огорожу.

Як повідомляв Укрінформ, у середу агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела поінформувало, що Байден та Путін проведуть саміт 16 червня на швейцарській віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Вілла Ла Гранж розташована посеред паркової зони на лівому березі озера. Швейцарська поліція та військові підрозділи вже перекрили для відвідування два парки неподалік вілли, а також встановили обмежувальні блоки та колючий дріт.

Зустріч президентів США та РФ запланована в межах європейського турне Джо Байдена, під час якого він візьме участь у саміті G7 у Великій Британії, а також самітах НАТО та США-ЄС у Брюсселі.