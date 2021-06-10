Зустріч Байдена з Путіним стане «повчальним моментом» – аналітик

Якщо президенти США та Російської Федерації Джо Байден і Володимир Путін на зустрічі 16 червня не домовляться про дотримання певних правил у відносинах, відбудеться гонка озброєнь на стратегічному рівні.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив президент аналітичного фонду «Потомак» (The Potomac Foundation), експерт з питань оборонної стратегії та національної безпеки Філіп Карбер, відповідаючи на питання щодо очікуваних результатів від зустрічі лідерів двох країн.

«На мою думку, на президента Байдена чекає жорстке рішення. Чи можна досягти modus vivendi, коли Росія та США можуть домовитись і дотримуватися певних узгоджених “правил дорожнього руху” у своїх відносинах? Якщо ні, це означає, що відбудеться значна гонка озброєнь на стратегічному рівні. Ця зустріч не є ні урочистою, ні превентивною капітуляцією – але вона стане "повчальним моментом" для президента Байдена і, сподіваємось, "повчальним моментом" для Путіна», - вважає експерт.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США та РФ відбудеться 16 червня у швейцарській Женеві.