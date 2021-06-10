Столтенберг поспілкувався з Зеленським напередодні саміту НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту лідерів Альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері Столтенберга.

"Поспілкувався з президентом нашого шанованого партнера - України - Володимиром Зеленським. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою у регіоні та неприйнятне нарощування військових сил Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив процес реформ (в Україні - ред.)", - написав Столтенберг.

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Як повідомляв Укрінформ, під час Бухарестського саміту НАТО 2008 року було ухвалено рішення, що Україна та Грузія будуть членами НАТО, й етапом на цьому шляху має стати План дій щодо членства. Серед країн НАТО досі немає консенсусу у питанні про надання ПДЧ для обох країн. Натомість Україна та Грузія отримали пораду продовжувати реформи та очікувати на «потрібний» політичний момент.

Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.