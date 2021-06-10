Столтенберг поспілкувався з Зеленським напередодні саміту НАТО

Столтенберг поспілкувався з Зеленським напередодні саміту НАТО

Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту лідерів Альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері Столтенберга.

"Поспілкувався з президентом нашого шанованого партнера - України - Володимиром Зеленським. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою у регіоні та неприйнятне нарощування військових сил Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив процес реформ (в Україні - ред.)", - написав Столтенберг.

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Як повідомляв Укрінформ, під час Бухарестського саміту НАТО 2008 року було ухвалено рішення, що Україна та Грузія будуть членами НАТО, й етапом на цьому шляху має стати План дій щодо членства. Серед країн НАТО досі немає консенсусу у питанні про надання ПДЧ для обох країн. Натомість Україна та Грузія отримали пораду продовжувати реформи та очікувати на «потрібний» політичний момент.

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Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.

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