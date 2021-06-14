На саміті НАТО говоритимуть про загрозу з боку РФ і ситуацію в Україні - Білий дім
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Білого дому.
Зазначається, що лідери країн НАТО приділять ключову увагу новій Стратегічній концепції альянсу, яка враховує загрози з боку Росії і Китаю. Робота над новою концепцією завершиться в 2022 році.
"Союзники альянсу домовляться переглянути стратегічну концепцію НАТО, яка визначить наш підхід до стратегічного середовища, що формується. Концепція повинна враховувати агресивну політику і дії Росії, а також виклики з боку Китайської народної Республіки щодо нашої колективної безпеки, процвітання і цінностей", - йдеться у заяві.
Оновлена Стратегія також буде включати нову політику захисту від тероризму, кіберзахисту і план заходів боротьби з кліматичними змінами.
Як зазначається, члени Альянсу візьмуть на себе зобов'язання щодо реалізації нових військових концепцій та стратегії, що зміцнять потенціал стримування і оборони НАТО для протидії загрозам з боку Росії та інших країн.
"НАТО також продовжує стежити за розгортанням російських військ в Україні та навколо неї", - наголошується у заяві.
У Білому домі також підкреслили, що лідери підтвердять свою прихильність політиці відкритих дверей НАТО, "яка забезпечує шлях до членства для будь-якої європейської країни, що розділяє наші цінності і виконує необхідні обов'язки і зобов'язання".
Серед інших ключових тем зустрічі союзників НАТО і ЄС: контроль над озброєннями, збереження технологічної переваги, поділ витрат на оборону, інвестування в НАТО, готовність до пандемій та стихійних лих і більш глибоке партнерство.
Як повідомляв Укрінформ, саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі за участю президента США Джо Байдена.
Президент США вже прилетів до Брюсселя, розпочавши другу частину європейського турне.
Очікується, що 15 червня Байден візьме участь у саміті США - ЄС. У середу, 16 червня, американський лідер у Женеві зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.
Фото: Emerging Europe