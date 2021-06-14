НАТО нарощуватиме військовий потенціал для протидії Росії - Столтенберг

НАТО продовжить нарощувати свій військовий потенціал і буде використовувати "широку комбінацію різних інструментів" для протидії "російській агресії".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNBC, передає Укрінформ.

За його словами, "підхід НАТО до Росії заснований на тому, що ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".

"…Ми зараз здійснили найсерйозніше посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що НАТО не буде "дзеркально повторювати те, що робить Росія", але буде реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів, як це робилося в останні роки.

Він заявив, що Альянс після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) "не змінив своєї концепції" і не має наміру "розміщувати нові ракети наземного базування, здатні нести ядерну зброю".

"Але ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування озброєнь Росією, зокрема, нарощування ядерної зброї", - сказав генсек, додавши, що одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями - "це частина діалогу з Росією".

Крім того, Столтенберг наголосив на важливості санкцій, введених проти Росії. Він вважає, що їх застосування слід продовжувати разом із "більш значною підтримкою близьких партнерів, таких як Україна і Грузія".

Як повідомляв Укрінформ, саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі за участю президента США Джо Байдена.

Президент США вже прилетів до Брюсселя, розпочавши другу частину європейського турне.

Очікується, що 15 червня Байден візьме участь у саміті США - ЄС. У середу, 16 червня, американський лідер у Женеві зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.