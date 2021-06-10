Держдеп США: Робимо все, аби Nord Stream 2 не був інструментом впливу Кремля

Основна мета адміністрації США щодо Nord Stream 2 полягає в тому, щоби позбавити Москву будь-якої можливості використовувати цей газопровід у якості інструменту примушення в зовнішній політиці.

Так пояснив позицію офіційного Вашингтона під час брифінгу в середу речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Наша мета (в контексті Nord Stream 2 – ред.) продовжує полягати в тому, щоби забезпечити, що Росія не зможе застосовувати енергоресурси в якості примусового інструменту для України або будь-якої іншої держави в регіоні», - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

У цьому зв’язку він підкреслив, що позиція офіційного Вашингтона чіткою й послідовною.

«Це – геополітичний проєкт Росії, який загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку України, а також союзників та партнерів на східному фланзі НАТО», - підкреслив Прайс.

Саме тому, за його словами, офіційний Вашингтон продовжив оцінювати потенційну активність, пов’язану з продовженням будівництва Nord Stream 2, та запровадив у травні санкції проти учасників цього проєкту.

Представник Держдепартаменту США також зауважив, що адміністрація застосовує не лише санкції для впливу на ситуацію. «Дипломатія – це ще один впливовий інструмент. Це включає дипломатичну взаємодію з нашими ближчими союзниками, Німеччиною», - зазначив речник Держдепу.

Він нагадав, що держсекретар Блінкен останнім часом розмовляв з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

«Кожна з цих розмов фокусувалася на питанні Nord Stream 2. І увага продовжує зосереджуватися на тому, як Сполучені Штати можуть працювати з нашими союзниками, з нашим партнером, Україною, щоби добитися, що цей проєкт не був використаний з метою примусу до наших друзів і союзників», - підкреслив Прайс.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним 16 червня в Женеві, де сторони планують обговорити «широке коло» питань.