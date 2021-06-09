Гарантії для України у разі запуску Nord Stream 2 мають бути детально обговорені – Кулеба

Безпекові і економічні гарантії щодо збереження транзиту російського газу територією України після запуску «Північного потоку-2» у разі його добудови мають стати предметом детальних міжнародних перемовин.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з німецьким колегою Гайко Маасом брифінгу в Берліні.

Глава української дипломатії зауважив, що «Північний потік-2» ще не добудований, а всі гарантії для України у разі його добудови мають ділитися на безпекові і економічні.

За словами Кулеби, він сьогодні запевнив Гайко Мааса, що Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажання Німеччини підтримати Україну. «Але ми маємо дуже серйозні і обґрунтовані сумніви у здатності і бажанні Росії дотримуватися будь-яких домовленостей. Ми розуміємо, що Німеччина готова дати гарантії, і ми віримо в ці гарантії. Але стороною цих гарантій буде Росія, і ось тут у нас є сумніви, тому нам треба дуже багато предметно і детально вести перемовини», - сказав Кулеба.

Маас у свою чергу заявив: німецька сторона попереджала Кремль, що завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» прив’язано до продовження транзиту російського газу територією України.

«Що стосується Німеччини, то федеральна канцлерка це ще декілька років тому чітко сказала президенту Путіну, що завершення «Північного потоку-2» прив’язано до того, щоб і надалі був транзит газу через територію України», - заявив Маас, відповідаючи на питання, чи є якісь гарантії від Німеччини щодо захисту українських інтересів після завершення будівництва «Північного потоку-2».

За словами Мааса, це також було причиною, чому Німеччина докладала багато зусиль для укладання у 2019 році угоди про транзит газу між Україною та Росією.

«Федеральна канцлерка про це чітко заявляла президенту Путіну і ця наша позиція не змінилася. І ми, як уряд Німеччини, і надалі на усіх рівнях чітко говоритимемо про це російській стороні у плані «Північного потоку-2», - додав глава німецького МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з рядом німецьких вископопосадовців загрози проєкту газопроводу «Північного потоку-2» та європейське майбутнє України.