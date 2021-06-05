Аваков не виключає провокацій РФ в Україні після запуску Nord Stream 2

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключає, що після запуску «Північного потоку-2» Росія може організувати провокації з метою обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну.

Про це Аваков сказав у ході проведення навчання підрозділів, які координуються МВС, - Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і Держприкордонслужби, передає Укрінформ з посиланням на повідомлення радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка у Фейсбуці.

«Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив про те, що перша нитка" Північного потоку-2 "добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо, що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і тоді скажуть: "Дивіться, бачите, ось - тому пускаємо через Північний потік-2", - пояснив журналістам необхідність проведення таких навчань Аваков.

"І таких ситуацій, інформацій розвідувальних органів у нас достатньо, тому ми, виходячи з цього, переглядаємо різні сценарії і підсилюємо реагування, в тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблях, дамбах і так далі", - додав він.

Аваков анонсував, що навчання підрозділів, які координуються МВС, пройдуть також у Маріуполі, а потім на Західній Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня Національна гвардія України, Національна поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій провели на Харківщині масштабні спільні навчання.