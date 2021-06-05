Напад на блокпост і витік хімікатів: на Харківщині пройшли масштабні навчання

Національна гвардія України, Національна поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій провели на Харківщині масштабні спільні навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство внутрішніх справ.

«Сценарій навчань заснований на реальних подіях. Ми показали, що усі підрозділи вміють працювати разом у складних умовах. Наша готовність повинна бути повною, як під час надзвичайних ситуацій, так і під час гібридної війни та виникненні військової складової. Ми будемо відповідати агресору і загрозам, які у нас є, нашою готовністю», – заявив глава МВС Арсен Аваков.

На Харківщині відбулись масштабні спільні навчання гвардійців, поліції та рятувальників / Фото: МВС

Участь у навчаннях взяли близько 500 представників підрозділів Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС. Вони, зокрема, відпрацювали затримання злочинців, які намагалися провезти через блокпост зброю та вибухівку, напад на блокпост, підпал та аварію з витоком хімічно небезпечної речовини.

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Аваков відзначив, що Нацгвардія, Нацполіція та ДСНС стали значно сильнішими, потужнішими та більш технічно оснащеними порівняно з минулими роками.