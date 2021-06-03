На Закарпатті провели антитерористичні навчання

На Закарпатті пройшли антитерористичні навчання за участю НГУ, СБУ, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ.

Про це інформує пресслужба НГУ, передає Укрінформ.

“Навчання проходили на територіях Мукачівського та Берегівського районів області. В них взяли участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, представники обласної державної адміністрації. У рамках тренувань перевірялася готовність суб’єктів боротьби з тероризмом, протистояти диверсійним і терористичним загрозам”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед завдань, покладених на військовослужбовців Нацгвардії, були посилення охорони громадського порядку силами спільних з поліцією піших патрулів і охорона об’єктів можливих терористичних посягань.

Нацгвардійці взяли участь в антитерористичних навчаннях на Закарпатті / Фото: НГУ

Зазначається, що про результативність дій військовослужбовців НГУ під час навчань свідчить затримання двох умовних диверсантів, які за легендою прибули на територію регіону для вчинення «диверсії» на одному із об’єктів ЗСУ.

Координаційна група АТЦ, проаналізувавши ефективність використання учасниками заходу сил та засобів, відзначила високий рівень підготовки та взаємодії задіяних підрозділів.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області пройшли антитерористичні навчання правоохоронців за участі Нацгвардії, поліції, СБУ, ЗСУ і інших силових відомств.