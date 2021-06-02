Відпрацювали ведення бою: на адмінмежі з Кримом пройшли масштабні навчання ЗСУ

Неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим пройшли масштабні навчання за участю підрозділів Об'єднаних сил Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил у Фейсбуці.

«Наземний, повітряний та морський компоненти угрупування військ, яке підпорядковане командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України, під час тренування відпрацювали питання взаємодії в ході ведення бою та швидкої зміни обстановки», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці маневри не лише продемонстрували особисту високу польову та морську навченість військовослужбовців, а й вдосконалили практичні навички командирів діяти в умовах, які максимально наближені до бойових.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою маневрів підрозділи розвідки за кілька десятків кілометрів від узбережжя виявили корабельно-катерну групу умовного противника, що провела тактичне розгортання та наближається до місць висадки морського десанту.

«Наміром умовного противника було оволодіння опорними пунктами наших підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту», - розповів командувач.

За сигналом тривоги було піднято всі необхідні сили та засоби. Вже на місці військовослужбовці швидко визначили точні координати кораблів і катерів задля нанесення вогневого ураження. Першого удару умовному противнику завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно нанесли вогневе ураження кораблям ворожого десанту та створили сприятливі умови підрозділам десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів зайняти оборону вздовж берегової смуги.

Завершили тактико-спеціальні навчання дії малих броньованих артилерійських катерів, повідомили в пресслужбі командування.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня Херсонська ОДА попередила жителів Херсонської області, що з 1 по 3 червня заплановане проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на державному випробувальному полігоні Збройних сил України у Скадовському районі Херсонської області.

Фото: mil.gov.ua