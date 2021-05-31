Протиповітряна оборона: жителів Херсонщини попереджають про військові навчання

У Херсонській області відбудуться навчання Збройних сил України із засобами протиповітряної оборони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

"До уваги жителів Херсонської області! З 1 по 3 червня заплановане проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на державному випробувальному полігоні Збройних сил України у Скадовському районі Херсонської області", - ідеться у повідомленні.

Як пояснили в ОДА, "такі заходи вживаються з урахуванням необхідності у нарощуванні бойових спроможностей ЗСУ та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці".

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"Просимо жителів Херсонщини зберігати спокій та не піддаватися паніці", - закликали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня міністр оборони Андрій Таран заявив, що у складі Військово-морських сил ЗСУ до кінця року буде сформований дивізіон із 5 швидкохідних патрульних катерів типу Island, переданих Україні у межах двостороннього співробітництва із США.

Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України