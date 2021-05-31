У ВМС до кінця року сформують дивізіон з швидкохідних патрульних катерів типу Island

У складі Військово-морських сил ЗСУ до кінця року буде сформовано дивізіон з 5 швидкохідних патрульних катерів типу Island, переданих Україні у межах двостороннього співробітництва з США.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОУ.

За словами глави Міноборони, до вже прийнятих до бойового складу ВМС України катерів «Старобільськ» і «Слов’янськ» впродовж 2021 року доєднаються ще 3 катери проєкту «Айленд».

"Відновлюючи бойові спроможності вітчизняного флоту, ми переоснащуємо його озброєнням, яке б було сумісне із зразками держав-членів НАТО. Тому усі три катери типу Island надійдуть до України зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями", — підкреслив Таран.

Він зазначив, що на катерах, які називатимуться «Суми» та «Фастів» і мають бути відправлені до України у третьому кварталі цього року, в американському Балтиморі повністю завершено відновлення технічного стану. Зараз проводиться налагодження механізмів і систем, розпочато роботу щодо встановлення озброєння на кожному із них.

Відповідні технічні роботи проводяться і на п'ятому патрульному катері Р194. Він, оснащений зброєю, обладнанням та технічними засобами, буде доставлений до Одеси наприкінці 2021 року.

У МОУ повідомили, що катери ВМС ЗСУ типу Island проходять завершальний процес технічного відновлення. У Чесапікській затоці (штат Меріленд) відбувся плановий контрольний вихід у море одного із патрульних катерів. Під час випробувань було перевірено роботу сучасного навігаційного обладнання. Катер підтвердив свої морехідні якості та технічні характеристики.

Фото: Міноборони