У США пройшли випробування корабля типу Island «Суми»

У Балтиморі (штат Меріленд, США) проведені ходові випробування патрульного корабля типу Island «Суми» у відкритому морі. Під час випробувань підтверджені технічні характеристики та ходові якості корабля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Посольства України в США.

«23 лютого на базі Берегової охорони США в Балтиморі (штат Меріленд) проведені ходові випробування патрульного корабля типу Island «Суми» у відкритому морі. В ході випробувань перевірялися якість роботи агрегатів та механізмів корабля, а також функціонування його навігаційної системи. Було продемонстровано максимальні можливості корабля щодо його маневреності та швидкості», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при випробуваннях були підтверджені технічні характеристики та ходові якості корабля.

Під час випробування на борту були присутні аташе з питань оборони при Посольстві України в США генерал-майор Борис Кременецький та військово-морський аташе капітан 1 рангу Сергій Федорчук, які надали позитивні відгуки щодо технічних характеристик корабля.

Військові дипломати провели зустріч з екіпажем патрульного корабля «Суми», керівництвом бази Берегової оборони та верфі м.Балтимор.

Під час зустрічі були обговорені питання щодо ходу підготовки та навчання екіпажу, а також технічної готовності катерів «Суми» та «Фастів».

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого українські військові отримали від партнерів зі США 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 надувних човнів Zodiac та інше супутнє обладнання.