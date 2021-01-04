Катери Island прибудуть в Україну протягом пів року - командувач ВМС

Американські патрульні катери класу Island прибудуть до України протягом першого півріччя цього року.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

«Очікуємо, що «Айленди» дійдуть до нас протягом першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей - тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу. Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, у січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимора, де проводитимуть допідготовку на борту», - розповів Неїжпапа.

Він додав, що вже підписано контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.

«Сподіваємося, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на «Айлендах», – зазначив командувач ВМС.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2020 року уряд США провів необхідні процедури для затвердження продажу Україні 16 патрульних катерів Mark VI, а також пов'язаного з ними оснащення орієнтовною вартістю 600 млн доларів.

Читайте також: Командувач ВМС розповів про плани застосування безпілотників Bayraktar

1 жовтня 2020 року у морському порту «Південний» було відкрито ще один пункт базування дивізіону патрульних катерів типу Island.