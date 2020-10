Американці передадуть Україні ще три патрульні катери «Island»

Виконання робіт з відновлення технічної готовності та дообладнання трьох патрульних катерів класу "Island", які будуть передані Військово-Морським Силам Збройних сил України у межах пакету безпекової допомоги, проходять за графіком.

Найближчим часом американська сторона прийме українських військових моряків, яких фахівці Берегової охорони США підготують до управління та ремонту кораблів. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Посольства України у США.

"Посол України у США Володимир Єльченко відвідав судноремонтну верф Берегової охорони США у м. Балтимор, де наразі проходить технічну підготовку друга партія патрульних катерів класу “Island”, які будуть передані зі США до Військово-Морських Сил ЗСУ. Передача катерів відбувається в рамках пакету безпекової допомоги Україні, раніше затвердженого Конгресом США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Єльченко провів зустріч з керівництвом Офісу міжнародних програм Берегової охорони США, судноремонтної верфі та інструкторським складом, які розповіли про виконання робіт з відновлення технічної готовності та дообладнання патрульних катерів, ознайомили з виробничою та навчальною базою, а також продемонстрували спроможності Берегової охорони США з навчання екіпажів на тренажерах та можливостей у ремонті кораблів.

Читайте також: До Одеського порту увійшов британський есмінець Dragon

Представники американської сторони констатували, що роботи проходять за графіком, і підтвердила готовність найближчим часом прийняти й здійснити підготовку українських екіпажів катерів.

Посол України висловив вдячність американській стороні за допомогу у посиленні спроможностей ВМС ЗСУ для захисту безпеки на морі та підтримку України у її протидії агресії РФ. Передача Україні другої партії патрульних катерів класу “Island” теж сприятиме підвищенню рівня сумісності Збройних си України зі стандартами країн НАТО.

Читайте також: Зеленський у Британії відвідав базу Королівських ВМС

Як повідомлялося, 1 жовтня 2020 року відкрито ще один пункт базування дивізіону патрульних катерів типу Island у морському порту "Південний".

За даними пресслужби ЗСУ, ВМС України отримали власний пункт базування у порту «Південний», що є найбільшим в Україні. Тут буде розміщено дивізіон патрульних катерів типу Island.

Раніше цю частину території порту площею 2,4 га використовував для базування спеціалізованих суден «Володимир Паршин» та «Екоконтроль» Українського наукового центру екології моря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA