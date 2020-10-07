До Одеського порту увійшов британський есмінець Dragon

До Одеського морського порту прибув есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon для спільних корабельних тренувань з ВМС ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні, 7 жовтня, до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії Dragon. До плану візиту увійде проведення протокольної зустрічі між делегаціями Військово-Морських Сил двох країн, спільні корабельні тренування на борту британського есмінця, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, британський есмінець перебуватиме в Україні до 12 жовтня.

Ракетний есмінець Британії прибув до Одеси / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ